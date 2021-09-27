5,5 тысячи коек развернуто для больных с COVID в Нижегородской области

Пять с половиной тысяч коек развернуто в больницах Нижегородской области для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек. Все они не были вакцинированы от коронавируса,- уточнил министр.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день коечный фонд загружен на 84%. На прошлой неделе минздрав заявил о начале четвертой волны коронавируса в регионе. По наблюдениям специалистов, чаще всего заражение происходит в семейном кругу, а заболевание протекает обычно с высокой температурой.

- Друзья, убедительно прошу, вакцинируйтесь, - обратился к нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов.

На сегодняшний день в Нижегородской области привились более 1 млн человек. В последнюю неделю ситуация с заболеваемостью в регионе заметно ухудшилась. Ежедневно регистрируется более 500 случаев заболевания, число смертей составляет 28-30 в сутки.