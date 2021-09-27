Причиной нашествия комаров в инфекционной больнице №23 стала вода в подвале. Фото: Олег УКЛАДОВ

Причиной появления огромного количества комаров в палатах инфекционной больницы №23 на Автозаводе стала вода в подвале, которая появилась из-за поднятия уровня грунтовых вод. Об этом сообщил министр здравоохранения Ниждегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, над проблемой все выходные работают технические бригады.

- Вода из подвала откачивается, обновляется гидроизоляция. В понедельник запланирована замена труб и обработка подвала от комаров, - написал министр.

Чтобы избавиться от кровососущих насекомых, во все палаты временно поставили фумигаторы.

- Корпус работает в штатном режиме, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, о нашествии комаров и мышей в инфекционной больнице №23 на днях пожаловалась нижегородка Ирина Кожинова, которая находится там на госпитализации с ребенком.

– Огромное количество комаров летает по палатам и в коридорах, ребёнок весь искусан, только на 1 руке 8 укусов. Помимо комаров мыши бегают и залезают в сумки. И комары и мыши являются разносчиками заразы, - написала она.

После ее сообщения к проблеме подключился министр здравоохранения, и в больницу были направлены технические бригады для устранения причины.