Дополнительные электрички пустили между Бором и Нижним Новгородом из-за перекрытия Борского моста

Дополнительные электрички пустили из Нижнего Новгорода в Бор (станция "Моховые горы") в связи с перекрытием Борского моста. Об этом сообщается на сайте РЖД. Отмечено, что дополнительные рейсы назначены по заявке "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании".

Расписание пригородных поездов:

- поезд №6204 будет отправляться со станции Нижний Новгород-Московский в 08:50, прибытие на станцию Моховые Горы в 09:37;

- поезд №6211 будет отправляться со станции Моховые Горы в 11:00, прибытие в Нижний Новгород в 11:39;

- поезд №6220 будет отправляться со станции Нижний Новгород-Московский в 12:27, прибытие на станцию Моховые Горы в 13:07;

- поезд №6213 будет отправляться со станции Моховые Горы в 13:15, прибытие на станцию Нижний Новгород-Московский в 13:54;

- поезд №6222 будет отправляться со станции Нижний Новгород-Московский в 14:18, прибытие на станцию Моховые Горы в 14:58;

- поезд №6215 будет отправляться со станции Моховые Горы в 15:06, прибытие на станцию Нижний Новгород-Московский в 15:45;

- поезд №6208 будет отправляться со станции Нижний Новгород-Московский в 20:35, прибытие на станцию Моховые Горы в 21:15;

- поезд №6223 будет отправляться со станции Моховые Горы в 21:30, прибытие на станцию Нижний Новгород-Московский в 22:10.

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