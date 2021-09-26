Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лысковском районе

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ужасающего ДТП, случившегося в Лысковском районе сегодня, 26 сентября. Напомним, на трассе Нижний Новгород – Казань, вблизи посёлка Нива, в лобовую столкнулись легковушка Рено и фура. Погибли трое. В пресс-службе ведомства рассказали о предстоящей проверке.

– На место происшествия выезжал прокурор Лысковского района С. Броницкий, которому поручили проведение проверки, – утвердили в прокуратуре. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

А также отмечено, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.

Напомним, в ДТП погибли три человека, находящиеся в Рено.

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