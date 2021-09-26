67-летний мужчина погиб при пожаре в городе Бор 26 сентября

67-летний мужчина погиб при пожаре в городе Бор Нижегородской области этим вечером, 26 сентября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 18:45 26 сентября. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу: улица Ленина, дом 138, Бор. Локализовать огонь удалось к 18:58 на площади в девять квадратных метров. В 19:16 на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчина 1954 года рождения.

– Из подъезда самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе четверо детей. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении, – резюмировали в МЧС.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

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