Нижегородка пожаловалась на мышей и комаров в инфекционной больнице №23

Нижегородка пожаловалась на обилие комаров и мышей в инфекционной клинической больнице №23, которая находится на проспекте Ильича, 54 корпус 1 в Автозаводском районе города. С жалобой она обратилась к замгубернатору, министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову в Instagram.
@irina_kozhinova написала:
– Нахожусь с ребёнком на госпитализации в инфекционной больнице №23, огромное количество комаров летает по палатам и в коридорах, ребёнок весь искусан, только на 1 руке 8 укусов. Помимо комаров мыши бегают и залезают в сумки. И комары и мыши являются разносчиками заразы. Куда обратиться для решения этих проблем?
На что Давид Валерьевич ответил обеспокоенной нижегородке, что с этим вопросом надо идти в главврачу учреждения.
– Главный врач в отпуске, другому медицинскому персоналу не интересна эта проблема, – возразила @irina_kozhinova.
Дальнейшего ответа от министра пока не последовало.
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