5 500 коек развёрнуты для нижегородцев с COVID-19 в регионе

5 500 коек развёрнуты для больных коронавирусом жителей Нижегородской области в настоящий момент. Этими данными поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Друзья, убедительно прошу, вакцинируйтесь, – обратился к нижегородцам замгубернатора.

Он также добавил, что 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ прямо сейчас. Давид Валерьевич утверждает, что все они не были привиты от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Нижегородской области зафиксировали 531 новый случай заражения ковидом. Число выздоровевших в регионе превысило 153,5 тысячи человек.

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