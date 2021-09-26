Валидаторы появятся в троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода в октябре

Валидаторы появятся в трамваях и троллейбусах Нижнего Новгорода в следующем месяце, в октябре 2021 года. Об этом заявил мэр Приволжской столицы Юрий Шалабаев в своём Instagram.

– В НЭТ прорабатывают вопрос установки валидаторов в трамваях и троллейбусах. Устанавливать оборудование начнут уже в октябре, – заверил глава города. – Валидаторы начнут работать сразу после установки и пуско-наладки.

Юрий Шалабаев добавил, что завершить работу НЭТ планирует в течение полутора месяцев.

А также мэр рассказал, что в Нижний Новгород доставили четвёртый ретро-трамвай. Сейчас он в МП "Нижегородэлектротранс", где оформляются необходимые документы. Вскоре трамвай выйдет на линию маршрута №2 "Городское кольцо".

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