Нижегородка спасла спящую на улице пожилую женщину

Жительница Нижнего Новгорода обнаружила спящую женщину на улице около дома под номером сорок на проспекте Молодежном. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Сегодня ночью обратилась подписчица. В Нижнем Новгороде на Молодежном проспекте около дома 40 обнаружена спящая пожилая женщина, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Местная жительница также пояснила, что скорая помощь не смогла забрать неизвестную женщину из-за отсутствия медицинских показаний.

Из-за низкой температуры воздуха на улице на место была направлена мобильная социальная бригада. Пожилую женщину доставили в центр социальной адаптации минсоцпола области, где привели в порядок ее состояние.

Сейчас подготавливают документы для ее отправки в интернат.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прохожие нашли брошенную коляску с младенцем. Случайный прохожий обнаружил восьмимесячного ребенка в лесу Автозаводского района и вызвал полицию.

Так, происшествие произошло по адресу: улица Мончегорская город Нижний Новгород.