Более 90 государственных и муниципальных услуг станет доступно нижегородцам в цифровом виде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пленарном заседании форума ПРОФ-IT.

Так, 24 сентября 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании форума ПРОФ-IT «Сопровождение регуляторных реформ с помощью цифровых технологий». Также в мероприятии поучаствовали заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

- Более 90 государственных и муниципальных услуг станет доступно нижегородцам в цифровом виде. Для этого используются как федеральные, так и региональные возможности. Платформы государственных сервисов будут использоваться для оказания 55 государственных и муниципальных услуг, из которых уже сейчас предоставляются 40, а еще 15 появятся там до конца года. Остальные же 36 услуг из 91, включенной в перечень, будут предоставляться с использованием региональных информационных систем, интегрированных с федеральной платформой. Все это сделает жизнь удобнее и поможет людям меньше времени тратить на бюрократические процедуры, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в Российской Федерации за небольшой период времени вышел ряд важнейших документов, определяющих национальные цели и приоритетную повестку цифровизации, цифровой трансформации страны. Также в регионе перед собой поставили задачу увеличить до 95% долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. На основании рекомендаций в Нижегородской области утвержден региональный перечень массовых социально значимых услуг. В него включили 91 региональную государственную и муниципальную услугау, которые оказываются на территории области.