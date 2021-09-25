30 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По данным на 25 сентября 2021 года, количество смертей в регионе достигло 6 464, а за последние сутки тридцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии 166 930 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 393 человека

Кроме того, за последние сутки было выявлено 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 153 351 человек.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 211 новых случаев), Санкт-Петербург (1 907 новых случаев) и Московская область (1 106 новых случаев).

По данным на утро 24 сентября, всего привито 1 007 215 нижегородцев, из них второй компонент получили 945 940 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.