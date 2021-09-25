Еще у 522 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 25 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 166 930 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 393 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 153 351 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 464, а за последние сутки тридцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 211 новых случаев), Санкт-Петербург (1 907 новых случаев) и Московская область (1 106 новых случаев).

По данным на утро 24 сентября, всего привито 1 007 215 нижегородцев, из них второй компонент получили 945 940 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.