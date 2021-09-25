Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании

Солнце может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов в Нижегородской области в сентябре-октябре 2021 года. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

С 27 сентября в небе над Нижегородской областью начинается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионные сигналы.

Однако, большинство пользователей цифрового эфирного телевидения могут не заметить изменений в качестве изображения. Иногда возможен периодический кратковременный распад картинки на пиксели вплоть до недолгого пропадания эфира.

«Солнечные помехи» могут появиться в утренние и дневные часы, их максимальная продолжительность составит не более 12 минут в сутки. Неблагоприятные явления продлятся в Нижегородской области примерно до 20 октября.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, являющихся важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции. При этом Солнце - мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника.

Посмотреть график моментов интерференции можно на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в «Кабинете телезрителя» - смотрицифру.рф, а также во вкладке «Вещание», в бесплатном мобильном приложении «Телегид».