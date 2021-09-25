Жители Первомайска празднуют 70-летие со дня образования города

25 сентября жители Первомайска отпразднуют 70-летний юбилей со дня образования родного города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева поздравила всех жителей города с этой датой, а трудящихся в сфере машиностроения - с наступающим профессиональным праздником, Днем машиностроителя.

- Если проследить богатую историю города, то становится очевидным, что жители Первомайска во все времена проявляли себя как трудолюбивые и целеустремленные люди. Именно они своими заслугами, достижениями и поступками определили дальнейшую жизнь этого уютного городка на юге Нижегородской области, – отметила Ольга Гусева.

По словам руководителя департамента, Первомайск из бывшего рабочего поселка превратился в благоустроенный, комфортный для жизни город. Каждый год здесь открывают новые общественные пространства и социальные объекты.

- В преддверии Дня машиностроителя благодарю всех работников и ветеранов отрасли за добросовестный и самоотверженный труд, верность своему делу и желаю новых достижений, крепкого здоровья и благополучия, – также добавила она.

В 2016 году реконструировали первомайский Дом культуры, в 2017 открыли современный скейт-парк. В 2018 году был построили и открыли парк «Лукоморье». Совсем недавно свои двери после капитального ремонта открыла Первомайская школа, а осенью прошлого года завершилось строительство нового здания городского краеведческого музея. В скором времени новым местом отдыха для всех жителей Первомайска и его гостей станет благоустроенный Майский парк.