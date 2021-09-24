На благоустроенной Большой Покровской прорвало трубу

На Большой Покровской прорвало трубу. Об этом сообщает “Ъ-Приволжье”.

Авария водопровода произошла возле домов № 22 и 23 на улице Большой Покровской, именно этот участок благоустраивали к 800-летию Нижнего Новгорода. Отмечается, что последний раз, когда был санирован этот водопровод, был 2007 год.

Известно, что в трубе оказалась скрытая утечка. Ее причины пока не установлены. Для проведения ремонтных работ пришлось нарушить благоустройство улицы.

Завершить восстановление инженерных сетей пообещали до конца дня, 24 сентября. После «Водоканалу» предстоит привести в порядок и внешний вид улицы.

Напомним, что Сквер имени Я.М. Свердлова благоустроят в сентябре 2021 года. Он расположен рядом с улицей Большая Покровская в центре Нижнего Новгорода.

Так, в порядок приведут территорию за отелем Mercure, сейчас там находится пустырь. Реконструкция началась в мае 2020 года, тогда в порядок привели площадь между Большой Покровской, Октябрьской и Алексеевской.