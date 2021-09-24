Число болельщиков на играх нижегородских команд увеличили до 3 тысяч

На домашние игры ФК «Нижний Новгород» и ХК «Торпедо» в сентябре 2021 года разрешили пускать до трех тысяч болельщиков. Соответствующее решение координационного штаба по борьбе с коронавирусом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нижегородские болельщики не раз просили увеличить предельную вместимость на домашних играх наших команд, - напомнил глава региона. - Мы обратились с письмом к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и получили поддержку. При этом организация доступа на игры будет осуществляться с обеспечением максимального уровня безопасности для болельщиков.

Правда, есть одно «но» - попасть на игры смогут только привитые от коронавируса нижегородцы, а также те, кто имеет сертификат о наличии необходимого уровня антител.

- У нас неплохие темпы вакцинации, есть необходимый запас вакцины. Все больше людей принимает решение защитить свое здоровье, - рассказал Глеб Никитин. - А значит, есть возможность помочь болельщикам в их стремлении поддержать любимые команды.

По словам главы региона, это решение может быть продлено и на последующие месяцы.