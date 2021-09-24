Памятник Владимиру Далю открыли в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

Памятник Владимиру Далю открыли в Нижнем Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Так, 24 сентября 2021 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Олег Лавричевпринял участие в открытии памятника-бюста создателю «Толкового словаря живого великорусского языка», русскому писателю, лексикографу и военному врачу Владимиру Ивановичу Далю. Бронзовый монумент на мраморном постаменте установили на Верхне-Волжской набережной около дома № 24 по улице Минина.

- Я, как и многие из присутствующих, считал, что основное дело Владимира Ивановича Даля – создание «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором собрано около 200 тысяч слов с толкованиями. Работу над словарем он проводил на нижегородской земле, будучи управляющим Нижегородской удельной конторы. Понимая, что знания и таланты Владимира Ивановича были гораздо шире, мы не знаем, каким активным и деятельным гражданином и нижегородцем он был. Он участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, открытии бесплатных школ и больниц, профтехучилища. Владимир Иванович принимал активное участие в организации народного ополчения во время Крымской войны. В сфере своих знаний и компетенций он был человеком очень широкого кругозора. Множество профессий и талантов соединялось в этой уникальной личности, – сообщил Олег Лавричев.

Ольга Петрова, которая принимала участие в церемонии открытия, подчеркнула, что, когда мы помним великие имена тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие всей России, это и есть элемент воспитания образом и примером.

Напомним, что памятник создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиру Ивановичу Далю будет установлен в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде 19 мая 2021 года.

С предложением об увековечении в Нижнем Новгороде памяти писателя, лексикографа и военного врача обратился Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля.