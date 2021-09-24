Взрыв в доме на улице Краснодонцев признали ЧС регионального характера

Взрыв в доме на Краснодонцев признали ЧС регионального характера. Об этом сообщает “Ъ-Приволжье”.

Так, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области изменила статус взрыва жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде на ЧС регионального характера. Отмечается, что раньше в отношении дома №17 действовал статус ЧС муниципального характера.

Собственники квартир пострадавшего дома добивались изменения статуса – дом признали непригодным для жизни и подлежащим сносу.

По мнению местных жителей, изменения статуса ЧС позволит ускорить снос аварийного здания. Их самое большое опасение - здание рухнет до определенного срока расселения в декабре 2023 года, и они останутся совсем без компенсаций.

По информации из протокола заседания комиссии по ЧС, к 8 октября должны оценить последствия взрыва и уже к 16 октября начать работу по привлечению федерального финансирования.

Напомним, что взрыв газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде: что произошло с жителями за прошедший год.

С той страшной ночи 11 июля 2020 года, когда в доме №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде раздался взрыв бытового газа, прошёл уже год. В тот день 392 жильца из 108 квартир, расположенных в девятиэтажке Автозаводского района, в один миг лишились крова над головой и личных вещей. «Комсомолка» разбиралась в том, что происходит спустя год на месте происшествия и какие меры для поддержки пострадавших уже были приняты.