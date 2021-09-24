33-летний водитель «Фольксвагена» спровоцировал массовую аварию в Нижнем Новгороде и умер за рулем

Смертельная авария произошла в Нижнем Новгороде утром 24сентября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Родионова около десяти часов утра.

- Водитель автомобиля Volkswagen Polo со стажем рождения15 лет 1988 года рождения не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Nissan и Renault. После этого автомобиль совершил столкновение с припаркованным автомобилем Mitsubishi. Водитель «Фольксвагена» обнаружен на месте ДТП без признаков жизни и внешних телесных повреждений, - сообщили в пресс-службе.

О наличии других пострадавших в источнике не сообщали. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Семеновском районе.