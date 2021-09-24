Нижневолжскую набережную перекроют из-за «Столицы закатов» 25 сентября Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

В Нижнем Новгороде перекроют для движения Нижне-Волжскую набережную, площади Маркина и Благовещенскую из-за финала фестиваля «Столицы закатов». Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет временно приостановлено с 00.01 до 23.59 25 сентября.

Объезд организуют по прилегающим улицам. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

В департаменте добавили, что кроме того свои маршруты временно изменят автобусы А-5, А-3, А-61, А-92, А-19, А-52, А-90, А-45, А-71, А-95, Т-70, Т-91, Т-24, Т-40, Т-45, Т-87.

Специалисты также отметили, что в целях обеспечения транспортного обслуживания горожан 25 сентября от остановок «Благовещенская площадь» и «Стрелка» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам:

Дополнительные рейсы трамваев:

Работа метро продлят до 1:00.