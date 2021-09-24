Два нижегородских водителя автобусов вошли в десятку лучших в России

Два водителя из Нижегородской области вошли в десятку лучших водителей пассажирских автобусов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской обалсти.

Как сообщили в ГП «Нижегородпассажиравтотранс», на днях повели итоги всероссийского конкурса водительского мастерства. Его организовали Министерство транспорта РФ и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На всероссийский конкурс прошли только три победителя регионального этапа, а всего на финал в Санкт-Петербурге приехали 80 участников из разных регионов России. В течение трех дней участники конкурса выполняли практические занятия в категориях «водители автобусов большой вместимости» и «водители автобусов малой вместимости», а также проходили экзамен на знание правил дорожного движения.

По итогам всероссийского конкурса водитель «Нижегородпассажиравтотранса» Сергей Кандаков занял четвертое место, а его коллега Алексей Бусыгин стал десятым.

Оба водителя работают в Нижнем Новгороде на социальных маршрутах: Сергей Кандаковводит автобус А-45, Алексей Бусыгин – А-43.

- Мы гордимся тем, что на нашем предприятии работают настоящие мастера своего дела, готовые к любым дорожным ситуациям. Именно от профессионализма водителя зависит безопасность и комфорт пассажиров, - отметил генеральный директор ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига.