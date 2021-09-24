Почти 100 млн рублей получили нижегородские фермеры на развитие своих хозяйств в виде грантов «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году. Об этом сообщает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Грантовая программа «Агростартап» действует с 2019 года, число желающих участвовать в ней ежегодно растет. В этом году конкурсная комиссия оценила более 70 бизнес-планов, поступивших от нижегородских фермеров, что вдвое больше, чем годом ранее. Увеличилась за год и общая сумма поддержки, оказываемой в рамках этой программы, – с 55,5 до 99,1 миллиона рублей. По итогам конкурсного отбора грантовые средства распределены между 24 победителями – их бизнес-идеи признаны наиболее проработанными и перспективными, - сообщил Николай Денисов.

По словам министра, победителями стали проекты, которые связаны со следующими темами: разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород, разведение овец романовской породы, производство зеленых культур (лука, петрушки, укропа и других) в защищенном грунте. Средний размер гранта - около 3,5 млн рублей.

- Программа «Агростартап» призвана помочь в создании новых фермерских хозяйств и содействовать их дальнейшему развитию. Это хороший импульс для молодых, перспективных предпринимателей, которые хотят развивать бизнес на селе, - также добавил Николай Денисов.

Также, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено более 4,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Из этих средств более 2 млрд рублей субсидий уже доведено до сельхозпроизводителей.