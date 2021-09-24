511 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявили 511 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

- По данным на 24 сентября, 511 новых случаев заражения Covid-19 выявили в Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Общее число зараженных составило 166 407 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки из больниц были выписаны 413 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 152 958 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе число привитых от коронавируса перевалило уже за 1 миллион человек.