Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина ограничат 25 и 27 сентября

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 25 и 27 сентября с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.
Так, в связи с проведением хоккейных матчей проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.
- Объезд будет организован по прилегающим улицам, - уточнили в ведомстве.
В субботу, 25 сентября, нижегородское «Торпедо» встретится на домашней арене с московским хоккейным клубом «Динамо».
В понедельник, 27 сентября, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Трактор» из Челябинска. Матч также состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 19:00.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!