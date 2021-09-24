Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина ограничат 25 и 27 сентября

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 25 и 27 сентября с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Так, в связи с проведением хоккейных матчей проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

- Объезд будет организован по прилегающим улицам, - уточнили в ведомстве.

В субботу, 25 сентября, нижегородское «Торпедо» встретится на домашней арене с московским хоккейным клубом «Динамо».

В понедельник, 27 сентября, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Трактор» из Челябинска. Матч также состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 19:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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