Учащиеся пяти школ Нижнего Новгорода будут играть в футбол вместо уроков физкультуры

Всероссийский проект «Футбол в школе» стартовал в пяти школах Нижнего Новгорода, в рамках которого вместо третьего урока физкультуры в неделю ученики будут играть в футбол. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в школы № 171, 121, 81, 79 и лицей №8 уже завезли часть спортивного инвентаря - мячи, комплекты фишек, конусы, сумки для переноски мячей, насосы, свистки, тактические доски, бумажники судьи с карточками. Также ожидается поставка новой спортивной формы.

- По моему мнению, командные виды спорта ценны именно тем, что они воспитывают в участниках те качества, которые пригодятся человеку в любой профессии - скорость, выносливость, ловкость и умение работать в команде, - поделилась директор лицея № 8 Ирина Ярцева.

В департаменте образования Нижнего Новгорода надеется, что уже в следующем году в заявке на участие в этом проекте появиться еще не менее пяти школ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!