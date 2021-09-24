ЖК «Университетский» построят возле 6-го корпуса НГТУ

Жилой комплекс «Университетский» появится в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Строительная площадка расположена напротив шестого корпуса НГТУ.

- Единственный дом комплекса будет иметь оригинальное строение: его корпуса размещают по периметру двора таким образом, чтобы они прикрывали внутреннюю территорию с трех сторон, - сообщает «Домострой НН». - Этажность будет переменной — центральная часть вырастет до 9 этажей, боковые до пяти.

По данным застройщика, окна на всех этажах будут выходит на улицу или во внутренний двор и станут пропускать достаточное количество света.