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Общество24 сентября 2021 11:39

ЖК «Университетский» построят возле 6-го корпуса НГТУ

Дом находится на второй линии от Казанского шоссе
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Жилой комплекс «Университетский» появится в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде. Строительная площадка расположена напротив шестого корпуса НГТУ.

- Единственный дом комплекса будет иметь оригинальное строение: его корпуса размещают по периметру двора таким образом, чтобы они прикрывали внутреннюю территорию с трех сторон, - сообщает «Домострой НН». - Этажность будет переменной — центральная часть вырастет до 9 этажей, боковые до пяти.

По данным застройщика, окна на всех этажах будут выходит на улицу или во внутренний двор и станут пропускать достаточное количество света.