Техэксперта Института аккредитации заподозрили во взятке в 1 миллион рублей

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении технического эксперта Национального института аккредитации, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в сентябре 2021 года эксперт получил взятку в сумме 1 миллион рублей за вынесение незаконного акта аккредитации одного из акционерных обществ, - говорится в сообщении. – При этом в итоговый акт он не включил сведения о выявленных нарушениях и несоответствии лаборатории предприятия необходимым критериям.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Сам мужчина сейчас задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.