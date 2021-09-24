Строительство клубного дома на 59 квартир завершают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на девелопера проекта ГК АГРОСПЕЦТЕХ.

Так, работы клубного дома на Ярославской в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно. Строительство планировали закончить в начале декабря 2022 года. Однако, уже сейчас подрядчик выполняет остекление здания, монтаж вентиляционного оборудования и благоустройство территории.

Дом элитного класса рассчитан на 59 квартир с высокими потолками и 8 этажей, а по форме повторит силуэт русла реки. Его территория станет закрытой и охраняемой, будет иметь подземную парковку, пандусы и понижающие площадки. Из панорамных окон откроется живописный вид на Заречную часть города, Оку и закаты по вечерам.

Напомним, что клубный дом с собственным сквером построят в центре Нижнего Новгорода в 2022 году.

Застройщик ГК "АГРОСПЕЦТЕХ" сообщил, что дом будет располагаться по адресу: улица Соревнования, дом 24. Средняя цена за один квадратный метр составит 134 844 рубля. К сегодняшнему дню распроданность квартир достигла 40%. Подземный паркинг рассчитан на 51 место с возможностью зарядки электромобилей.