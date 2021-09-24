Движение транспорта временно приостановят на улице Совнаркомовской и Волжской набережной в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00.01 до 16.00 25 августа будет временно приостановлено движение транспорта по Волжской набережной и улице Совнаркомовской. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Запрет на проезд транспорта затронет участок от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура и участок от Волжской набережной до улицы Самаркандской. Сообщается, что объезд организуют по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.