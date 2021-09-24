Дополнительные пассажирские электрички запустили из Бора в Нижний Новгород. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

Так, Волго-Вятская пригородная пассажирская компания ввела дополнительные пригородные поезда между железнодорожным вокзалом Нижний Новгород и станцией Моховые Горы. Такое решение приняли в связи с ограничением движения автомобильного транспорта и ремонтом Борского моста.

Учитывая существующее расписание, электрички из Бора в Нижний Новгород будут отправляться в 5.36, 6.45, 7.10, 7.43, 8.59, 11.00, 13.15, 15.06, 17.12, 18.36, 20.28, 21.30.

Дополнительные электропоезда будут курсировать с 24 по 30 сентября со всеми остановками по следующему расписанию:

пригородный поезд №6211 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 11.00, прибытие в Нижний Новгород – в 11.39;

пригородный поезд №6213 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 13.15, прибытие на ст. Нижний Новгород-Московский – в 13.54;

пригородный поезд №6215 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 15.06, прибытие на ст. Нижний Новгород-Московский – в 15.45;

пригородный поезд №6223 отправится со ст. Моховые Горы в 21.30, прибытие на ст. Нижний Новгород-Московский – в 22.10;

пригородный поезд №6204 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 8.50, прибытие на ст. Моховые Горы – в 9.37;

пригородный поезд №6220 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 12.27, прибытие на ст. Моховые Горы – в 13.07;

пригородный поезд №6222 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 14.18, прибытие на ст. Моховые Горы – в 14.58;

пригородный поезд №6208 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 20.35, прибытие на ст. Моховые Горы – в 21.15.

Напомним, что Борский мост через Волгу частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября.

Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.

По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Работы на них будут идти только в ночное время с ограничением движения по одной полосе проезжей части. Согласно предварительным данным, они могут занять до 35 дней.