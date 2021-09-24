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Здоровье24 сентября 2021 8:46

Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не отправлять в школы детей, если в семье COVID

Министр регионального здравоохранения напомнил о необходимости соблюдения изоляции
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не отправлять на учебу детей, если кто-то в семье заболел коронавирусной инфекцией.

- Не приводите ребенка в образовательные организации, если дома есть заболевший коронавирусом, - написал министр в своем Instagram.

Он также уточнил, что в этом случае вся семья должна быть на карантине.

Накануне Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в Нижегородской области началась четвертая волна COVID-19. Минздрав по-прежнему напоминает, что вакцинация является профилактикой тяжелого течения заболевания. К слову, в Нижегородской области прививку от коронавируса сделали уже более 1 миллиона человек.