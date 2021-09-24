Горячую воду и свет отключат на двух улицах Нижнего Новгорода 24 сентября

Горячую воду и свет отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления ГО и ЧС.

В частности, в Московском районе на улице Рябцева в домах №12 и 1а с 8 до 12 часов не будет горячей воды. В это время здесь будут проводиться плановые работы на системе водоснабжения.

В Ленинском районе в домах №8 и 10 по проспекту Ленина отключат электричество. Света в этих домах не будет практически весь рабочий день - с 9 до 17 часов, поэтому жильцам стоит заранее зарядить свои гаджеты, а расположенным в этих домах организациям позаботиться о резервных источниках питания.

Ранее сообщалось, что отопление дали во всех социальных объектах Нижнего Новгорода.