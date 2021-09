Инсталляция First memories of myself откроется в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * в Нижнем Новгороде 24 сентября

Аудиовизуальная инсталляция First memories of myself откроется в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * в Нижнем Новгороде завтра, 24 сентября. В переводе её название означает "Первые воспоминания о себе". Автором инсталляции является петербургский медиахудожник Aizek. Работа установки продлится до 22 октября. Информацией о ней поделились организаторы.

– Это самая личная моя работа. Первое воспоминание о себе – как я опускаю варежку в лужу бензина. Именно это ощущение я и хотел передать, – обозначил Aizek.

Площадь пространства равна 400 квадратным метрам. На стенах будут расположены светодиодные экраны высотой пять метров, графика на которых будет генерироваться в реальном времени и реагировать на движения зрителей. Более того, изображение будет отражаться в зеркальном полу, отчего возникнет эффект бесконечности.

– Художник исследует феномены искусственной жизни в цифровом медиа, в его работах заметен интерес к текстурам и веществам, к логике их движения, – подчеркнули организаторы события. – Электронная лирическая музыка, написанная digital moss специально для инсталляции, погружает в медитативное состояние и позволяет осмыслить ситуацию из детства художника с позиции мудрого взрослого.

Организаторы также отметили, что в 14:00 25 сентября в пространстве "Кинофактура" можно будет пообщаться с самим медиа-артистом Aizek. Он расскажет о своих проектах и ответит на вопросы аудитории. Вход на встречу имеет возрастное ограничение 16+ и возможен по регистрации. Сбор участников состоится в 13:30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!