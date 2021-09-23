Прогулка по стене нижегородского кремля станет платной с 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Известно, что единый билет позволит посетить выставки во всех башнях. Пропуск будет действовать три дня. Его стоимость составит 500 рублей для взрослых, 350 – для студентов и пенсионеров и 250 – для школьников.

Билет на разовую прогулку по кремлёвской стене от Дмитриевской башни до Ивановской, включая проход на выставки в Никольской, Дмитриевской и Ивановской башнях, будет стоить 250 рублей. В него же войдёт и посещение Тайницкой башни со смотровой площадкой. Льготный билет будет стоить 200 рублей, а школьный – 150.

Аналогичные цены будут действовать на разовую прогулку по кремлёвской стене с выставками в Дмитриевской и Зачатьевской башнях с посещением Борисоглебской и Георгиевской башен, на которых расположены смотровые площадки.

Разовые посещения выставок в Ивановской и Никольской башнях, как и разовая прогулка по стене нижегородского кремля с выставками в Ивановской и Зачатьевской башнях, обойдутся взрослым в 100 рублей, людям со льготами – в 70, а школьникам – в 50 рублей.

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