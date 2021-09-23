ВТБ: жители Поволжья на 70% увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

За первую половину сентября клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе увеличили объем транзакций по картам за границей на 70% к аналогичному периоду прошлого года, до 130 млн рублей. По сравнению с допандемийным осенним сезоном отпусков этот показатель остается ниже более чем на треть.

Основной турпоток жителей Поволжья в этом «бархатном сезоне» приходится на Турцию, где клиенты ВТБ потратили почти 42 млн рублей, что более чем на четверть превышает значения 2019-2020 годов. В 2,5 раза, до 25 млн рублей вырос за год объем транзакций держателей карт банка в Италии – однако это на 38% ниже допандемийного показателя. В тройке лидеров находится Кипр, в котором за две недели сентября поволжские клиенты банка потратили почти в 6 раз больше, чем в прошлом году, и на 24% меньше, чем до пандемии. На четвертой строчке находится США (рост в 2,2 раза к 2020 году), на пятой - Греция.

В топ-10 популярных стран для осеннего отдыха также вошли Испания (+37% к 2020г.), Германия (+13%), Беларусь (рост в 3 раза), Хорватия (рост в 2 раза), ОАЭ (рост в 4 раза).

Больше всего - 55 млн рублей – туристы из Поволжья в сентябре потратили за рубежом на шоппинг: рост по сравнению с прошлым годом на 42%. На втором месте – проживание в гостиницах, на которое клиенты ВТБ направили более 21 млн рублей, что вдвое превышает аналогичные расходы годом ранее. Объем покупок в супермаркетах достиг 19 млн рублей (+73% к 2020 году).

В ресторанах и барах за границей приволжские держатели карт ВТБ оставили в два раза больше, чем в прошлом году – почти 15 млн рублей. Жители ПФО удвоили свои расходы и на экскурсии. Большим спросом пользовались услуги аренды автомобилей и мотоциклов, на них держатели карт банка потратили в 6 раз больше, чем в 2020 году, а расходы на топливо удвоились. В 2 раза больше клиенты ВТБ направили на покупку авиабилетов за границей, более чем вдвое выросли траты на развлечения.

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня допандемийного 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями. Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом оборот по картам российских клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млрд рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.