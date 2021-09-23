Теплоход "Омик" вернулся на маршруты в связи с ремонтом Борского моста

Теплоход "Омик" возвращается на маршруты в связи с ремонтом Борского моста через Волгу. Кроме того, некоторые автобусы изменят свои маршруты по той же причине.

На официальной странице "Теплоход "ЛИНДА" Вконтакте опубликовано новое расписание "Омиков": от причала реки Везлома на Бору они будут отправляться в 6:30, 8:30, 10:30, 14:30, 16:30 и 18:30. А от Речного вокзала (причал №3) в Нижнем Новгороде – в 7:30, 9:30, 11:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

Вместе с тем, автобусы №7 и №15, направляясь в сторону Толоконцева, будут доезжать до затора на Кольцевой развязке трассы Нижний Новгород – Киров (15 километр, улица Красногорка). Об этом сообщили в ГП НО "Борское ПАП".

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