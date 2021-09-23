Директора богородского техникума подозревают в превышении должностных полномочий

Директора одного из техникумов Богородска Нижегородской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящий момент расследуется уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый, будучи директором образовательного учреждения, весной 2021 года подписал акт о полном прохождении профобучения и дополнительного профобразования лицами в возрасте 50 лет и старше, хотя, на самом деле, обучение не состоялось. Вследствие чего техникум получил 85 тысяч рублей. Следствие считает, что директор преследовал цель успешно отчитаться о выполнении договорных обязательств по контракту с ГКУ "Центр занятости населения Богородского района" об оказании услуг по организации обучения.

– Противоправные действия подозреваемого выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, – добавили в ведомстве. – Расследование уголовного дела продолжается.

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