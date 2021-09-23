Нижегородский минздрав начал проверку дзержинской больницы №2 с неотапливаемым корпусом

Минздрав Нижегородской области проверит обоснованность перевода коронавирусных больных в неотпаливаемый корпус больницы №2 города Дзержинска. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в региональных СМИ распространилась информация о переводе больных коронавирусом пациентов из тёплых палат в неотапливаемый корпус. В Минздраве пояснили, что подобные решения при сбоях в подаче тепла принимает главный врач медицинского учреждения.

В данном случае, руководителем дзержинской больницы №2 является Андрей Дьяков. Он рассказал, что корпус №2 был закрыт с 10 по 16 сентября на ежегодную санитарную обработку.

– За это время мы провели в нём полную дезинсекцию, дератизацию и генеральную уборку всех помещений. До закрытия, как и сейчас, после него, корпус работал в штатном режиме, – сказал главврач. – Сразу после завершения санобработки, 16 сентября, мы начали вновь переводить людей во 2-й корпус. В основном это пациенты с клинически установленным диагнозом COVID-19, но находящиеся на долечивании, без тенденции к ухудшению состояния и нужды в высоком потоке кислородотерапии.

В том числе, Андрей Дьяков отметил, что 17 сентября отопление было дано во все корпуса. Он напомнил, что нагревание корпусов не происходит одновременно, это процесс длительный. Но особо подчёркнуто, что ниже допустимой нормы температура не понижалась. Ситуацию контролирует ресурсоснабжающая организация.

– Все пациенты обеспечены дополнительными одеялами и горячим питьём. В палатах постоянно проводится замер температуры, – заверил главврач больницы №2 города Дзержинска.

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