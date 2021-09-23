Олег Лавричев вручил выдающимся нижегородцам Памятные знаки городской Думы «800 лет городу Нижнему Новгороду»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 22 сентября 2021 года вручил Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду» выдающимся нижегородцам, внесшим значительный вклад в развитие города.

Как рассказал Олег Лавричев, в Нижнем Новгороде прошла масштабная работа по представлению к награждению учрежденным городской Думой Памятным знаком к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода, в которой принимали активное участие администрация города, городская Дума, районные администрации, предприятия и общественные организации.

«Мы постарались учесть максимальное количество предложений, чтобы никто не был забыт, - подчеркнул спикер городской Думы. - Люди, награжденные этим Почетным знаком - это настоящие граждане, горожане, нижегородцы, профессиональный и общественный вклад которых трудно переоценить. Они продолжают находиться в работе, в центре общественной жизни, активно вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего города».

«Мы единственный город в России, где основатель города причислен к лику святых. Приятно жить в городе, который охраняют небеса», - заметила профессор ННГАСУ, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова, поблагодарив городскую Думы за сохранение традиций.

«Служу Отечеству – а это для меня Россия и мой город, где я родился, женился, стал отцом и дедом. Город, в котором мы живем, замечательный. Нам повезло - нашему городу 800, а он молодой», - поделился член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов.

«800-летие Нижнего Новгорода сопоставимо с такими событиями, как открытие Всероссийской художественно-промышленной выставки в 1896 году или с приездом семейства Романовых в 1903 году», - заметила руководитель проекта «Нескучный Нижний» Александра Шарова. - И вот сейчас, как невозможно себе представить тех уважаемых людей конца 19 века с сотовыми телефонами в кармане, так и мы не можем представить, кто будет сидеть в этом зале через сто лет, как они будут выглядеть и какими устройствами пользоваться. Это говорит о том, что наш город будет молодеть и молодеть».

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова, поблагодарив городскую Думы за сохранение традиций

Путешественник, председатель Нижегородского клуба путешественников Валентин Ефремов рассказал о своей экспедиции, приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода: «На мысе Дежнева - самой крайней точке России, мы установили памятный знак - якорь с табличкой, колокол, отлитый на Выксунском заводе, и поклонный крест. Все приходящие туда люди будут видеть, что нижегородцы совершают великие дела».

«Я хочу всех вас поздравить и поблагодарить за неравнодушное отношение и любовь к родному городу. Хочется верить, что это станет не только оценкой, но и импульсом для вас продолжать так же активно работать на благо нашего города», - резюмировал Олег Лавричев.

Справка:

Памятный знак к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» был учрежден городской Думой для поощрения граждан, имеющих высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности, внесших значительный вклад в развитие города, осуществляющих активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода Памятным знаком награждено 1 тыс. человек. Награждение еще 300 человек будет приурочено к празднованию Дня народного единства.