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Общество23 сентября 2021 12:28

450 тысяч рублей штрафа выплатит нижегородская мэрия за незаконную свалку

Свалка находится на Московском шоссе
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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450 тысяч рублей штрафа выплатит нижегородская мэрия за незаконную свалку. ФОТО: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

450 тысяч рублей штрафа выплатит нижегородская мэрия за незаконную свалку. ФОТО: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

450 тысяч рублей штрафа выплатит мэрия Нижнего Новгорода за несанкционированную свалку, которая находится в районе дома 345 по Московскому шоссе, на территории бывшей воинской части. Об этом информирует межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, которое завершило административное расследование по факту указанного нарушения.

Расследование было начать по статье о "невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" после плановой инспекции на территорию свалки в мае 2021 года.

Проверка помогла установить класс опасности отходов путём взятия необходимых проб – IV класс. Исследование проводили специалисты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО".

– Также была проведена работа по уточнению площади загрязнённого участка – более 7,2 тысячи квадратных метров и объёма размещённых отходов – более 7,4 тысячи кубических метров, – конкретизировали в ведомстве. – Администрация Нижнего Новгорода, как собственник данного участка, обязана была провести мероприятия по защите земель и почв от негативного воздействия, однако вместо этого допустила образование на территории города масштабной несанкционированной свалки. Были нарушены требования Федерального закона "Об охране окружающей среды" и Земельного кодекса РФ.

В Росприроднадзоре добавили, что расчёт вреда, причинённого окружающей среде, продолжается.

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