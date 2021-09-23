Тепло поступает во все школы и детские сады Нижнего Новгорода

Отопление теперь включено во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

– Муниципальные образовательные учреждения обеспечены теплом на 100%, – подтвердил он.

Денис Скалкин также добавил, что в целом жилищный фонд подключен на 96%. Отстают по пуску тепла только дома от ведомственных котельных. Директор департамента также напомнил, что по опыту прошлых лет на подачу тепла во все дома требуется около недели.

– Далее на внутридомовых сетях отопления жилых домов домоуправляющие компании производят регулировочные работы для поставки тепла в каждую квартиру, в каждую батарею, – резюмировал Денис Скалкин.

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