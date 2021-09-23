Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 23 сентября

Электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 23 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Сормовский район:

С 09:00 до 17:00 свет не будет в домах 5-53 (нечётные), 30-74 (чётные), 43а, 33а, 23а, 32а, 34а, 42а по улице Большой Починковской.

А с 10:00 до 17:00 без света остались жильцы домов 21-71 (нечётные), 71а, 21б, 26-36 (чётные), 36а по улице Новосельской.

Ленинский район:

С 10:00 до 17:00 свет отключили в домах 16, 18 по улице Гончарова и 5, 6, 7 по улице Усиевича.

А с 09:00 до 17:00 света не будет в домах 18, 14, 16а по улице Комарова.

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