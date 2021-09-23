Названы имена депутатов Заксобрания Нижегородской области VII созыва

Региональный парламент назвал имена депутатов ЗСНО VII созыва, которые были избраны в ходе голосования на выборах 17-19 сентября. Список опубликован в официальном аккаунте Заксобрания в Instagram.

По итогам выборов в региональный парламент вошли 25 депутатов, многие из них – из прошлого созыва. В частности, это Владимир Солдатенков, Василий Суханов, Юрий Лебедев, Андрей Тарасов, Юрий Балашов, Наталья Смотракова, Дмитрий Колыванов, Игорь Тюрин, Юрий Якимов, Дмитрий Малухин, Валерий Антипов, Александр Ефремцев, Антон Гребень, Александр Шаронов, Александр Табачников и председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Кроме того, в состав нынешнего созыва вошли директор ООО «Специализированный застройщик АГК» Вадим Пичугин, главный врач нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян, советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков, руководитель Нижегородского кампуса РАНХиГС Александр Парамонов, заместитель Губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, главный исполнительный директор ООО «ИТЕКО Россия» Евгений Бабаев, первый замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Беспалов и гендиректор АО «Ильино-Заборское» Алексей Степанов.

Напомним, явка на выборы депутатов Заксобрания в Нижегородской области составила 47,62%. Самая высокая явка на выборах депутатов в Госдуму была зафиксирована в Дивеевском районе – 95%, Починковский и Лукояновский районы – 87%. Самая низкая явка традиционно была отмечена в Нижнем Новгороде - менее 30%.