Центр культуры "Рекорд" откроется после ремонта в Нижнем Новгороде 23 сентября

Торжественное открытие центра культуры "Рекорд" состоится в Нижнем Новгороде завтра, 23 сентября. В его программе концерт джазовой музыки, фотовыставка и показы фильмов. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве.

Мультиформатное творческое пространство преобразилось в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

– На реализацию проекта по сохранению объекта культурного наследия "Общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром "Рекорд" было выделено порядка 108,1 миллиона рублей, в том числе 62,3 миллиона рублей – из федерального бюджета и 45,8 миллиона рублей – из областного бюджета, – рассказали в ведомстве.

Помимо зрительного зала, в отремонтированном киноцентре появились три выставочных пространства, суммарная площадь которых равно 500 квадратных метров.

– На первом этаже расположилось кафе с барной стойкой и столиками, на втором — лекторий на 40 человек и зона коворкинга, – добавили в правительстве. – Кроме того, в главном зале установлена пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная художником Дмитрием Аске.

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