3,9 млн рублей стоит самая дешёвая "двушка" в нижегородской новостройке

3,9 миллиона рублей стоит самая доступная двухкомнатная квартира Нижнего Новгорода в новостройке. Она находится в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе. Об этом информирует портал ДОМОСТРОЙРФ.РУ.

Квартира имеет площадь 43,7 квадратного метра. Строительство ЖК "Новая Кузнечиха" застройщик ГК "Столица Нижний" планирует завершить в следующем году.

В остальном, как выяснилось, цены на двухкомнатное жильё в Нижнем Новгороде варьируют от 4 до 5 миллионов рублей. К примеру, в ЖК "Новый город" такая квартира будет стоить 4,2 миллиона рублей, в ЖК "Авиа" – 4,5 миллиона. Самая дорогая двушка оказалась в ЖК "Университетский" в микрорайоне Верхние Печёры – от 4,8 миллиона рублей.

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