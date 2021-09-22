Новый дом для пострадавших при взрыве на Краснодонцев построят к 2024 году

Новый дом для пострадавших при взрыве газа на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят к 2024 году. Для строительства уже выбран подрядчик – им стало ООО "Мостопроектстрой"". Сведения на этот счёт опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно размещённым данным, прописанный в контракте срок завершения работ приходится на 1 декабря 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта составляла 382,47 миллиона рублей. Заказчиком строительства выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". Победителем электронного аукциона стала компания "Мостопроектстрой", которая запросила за свои услуги 370,99 миллиона рублей.

Новый дом для пострадавших жильцов построят на улице Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе. По условиям контракта это должно быть 10-этажное здание на 104 квартиры.

Напомним, взрыв газа в доме на Краснодонцев, 17 произошёл ещё в июле 2020 года.

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