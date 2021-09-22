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Общество22 сентября 2021 16:14

Участок под автодорогой в Ольгино передали в областную собственность

Его площадь составляет свыше 42 тысяч квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Земельный участок площадью 42 794 квадратных метра под автодорогой в Ольгино передан в государственную собственность. Соответствующее решение одобрили на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 22 сентября.

- Речь идет об участке от поста УГИБДД до путепровода над улицей Ларина в Приокском районе, - сообщили на заседании. - В его границах расположена автомобильная дорога общего пользования, которая ранее была передана в областную собственность с целью строительства транспортной развязки.

Ее строительство велось в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» в Нижегородской области.