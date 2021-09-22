Умер Мамед Мамедов, ректор нижегородского Агродома Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ректор Института управления и экономики агропромышленного комплекса (Агродом) Мамед Мамедов скончался в Нижнем Новгороде вчера, 21 сентября. Он ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Больше 40 лет ректор посвятил работе на агропромышленном комплексе, несколько лет руководил Нижегородской консультационной службой агропромышленного комплекса, где внедрял передовые технологии в сельхозпроизводство региона. Сотрудники нижегородского министерства сельского хозяйства выразили свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям Мамеда Мамедова.

– С 2016 года Мамед Мамедов вступил в должность ректора Нижегородского регионального института управления и экономики агропромышленного комплекса. Обладая большим опытом организационной работы, он ежедневно принимал решения по экономическим и хозяйственным проблемам, повышая эффективность деятельности учебного заведения, – отметили в министерстве. – Добросовестный труд и весомый вклад Мамеда Мамедова в развитие аграрной отрасли и науки были неоднократно отмечены наградами регионального и федерального уровней.

Прощание с Мамедом Мамедовым пройдёт 23 сентября в 12:00 на территории Агродома в Зелёном городе.

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