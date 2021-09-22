12 квартир передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде

12 квартир, приобретенных для детей-сирот, передали в муниципальную собственность. Соответствующее решение приняли на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 22 сентября.

- По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, 11 квартир расположены в сельском поселке Новинки, одна – в Канавинском районе Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. – В настоящее время составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.

К слову, ранее на внеочередном заседании в августе депутаты одобрили принятие в муниципальную собственность 10 квартир для детей-сирот.