62-летний мужчина погиб при пожаре в Вачском районе 22 сентября

62-летний мужчина погиб при пожаре в Вачском районе Нижегородской области сегодня утром, 22 сентября. Об этом известили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 07:00 22 сентября. Стало известно, что загорелся жилой дом на улице Центральной в деревне Болотниково Вачского района. Локализовать пожар на площади в 40 квадратных метров удалось к 7:20. В 07:25 было найдено тело погибшего мужчины 1959 года рождения. Причина пожара ещё не установлена.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

К сожалению, прошедшей ночью в огне погиб ещё один человек – житель Балахнинского района.

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